КМУ схвалив доопрацьований з коаліцією Держбюджет-2018 і передав його до ВР

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Я всіх колег закликаю ухвалити це рішення. І звертаюся з прозанням до українського парламенту, щоб ми спільно ухвалили проект бюджету на 2018 рік. Ми детально опрацювали з міністерствами і парламентом цей документ. І вважаємо його готовим до ухвалення ВР," - сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Члени уряду схвалили це рішення.

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За словами Прем'єра, у доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається зростання ВВП на рівні 3%, рівень інфляції - 9%, тоді як у цьому році передбачається зростання цін на рівні 11,2%.

Глава уряду не виключив, що зростання економіки в наступному році може бути вищим від прогнозу.

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Гройсман, зокрема, уточнив, що на оборону і безпеку у головному державному кошторисі на наступний рік передбачається виділити 165,3 млрд грн на безпеку та оборону. При цьому, сказав він, 1300 сімей військовослужбовців ртримають власне житло.

219 млд грн передбачено на освіту у 2018 році. Зокрема, планується з 1 січня чергове зростання заробітної плати для вчителів на 25%.

Також 115,2 млрд грн буде виділено на охорону здоров'я у 2018 році.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету-2018.

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