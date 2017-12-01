КМУ схвалив доопрацьований з коаліцією Держбюджет-2018 і передав його до ВР

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.