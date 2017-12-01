КМУ одобрил доработанный с коалицией Госбюджет-2018 и передал его в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил доработанный с коалицией проект Государственного бюджета на 2018 год и направил его на принятие во втором чтении в Верховной Раде. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я всех коллег призываю принять это решение. И обращаюсь с прозанням в украинский парламент, чтобы мы совместно приняли проект бюджета на 2018 год. Мы детально проработали с министерствами и парламентом этот документ. И считаем его готовым к принятию ВР", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
Члены правительства одобрили это решение.
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По словам премьера, в доработанном проекте Государственного бюджета на 2018 год предусматривается рост ВВП на уровне 3%, уровень инфляции - 9%, тогда как в этом году предполагается рост цен на уровне 11,2%.
Глава правительства не исключил, что рост экономики в следующем году может быть выше прогноза.
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Гройсман, в частности, уточнил, что на оборону и безопасность в главном государственной смете на следующий год предполагается выделить 165,3 млрд грн на безопасность и оборону. При этом, сказал он, 1300 семей военнослужащих получат собственное жилье.
219 млд грн предусмотрено на образование в 2018 году. В частности, планируется с 1 января очередной рост заработной платы для учителей на 25%.
Также 115,2 млрд грн будет выделено на здравоохранение в 2018 году.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Бюджета-2018.