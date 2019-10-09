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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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КМУ погодив питання призначення голови Тернопільської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України погодив питання про призначення Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

КМУ погодив питання призначення голови Тернопільської ОДА

Як повідомила пресслужба, на сьогоднішньому засіданні було розглянуто проекти указів та розпоряджень Президента про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиції про призначення на посаду голови Тернопільської ОДА – Сопеля Ігора Михайловича.

Також, за інформацією уряду, були погоджені проекти указів щодо голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Димидюк Людмили Вікторівни, голови Житомирської районної державної адміністрації – Оханського Юрія Миколайовича, голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Хомича Олександра Степановича.

Нагадаємо, уряд сьогодні погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Українські Національні Новини

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