КМУ погодив питання призначення голови Тернопільської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України погодив питання про призначення Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Як повідомила пресслужба, на сьогоднішньому засіданні було розглянуто проекти указів та розпоряджень Президента про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиції про призначення на посаду голови Тернопільської ОДА – Сопеля Ігора Михайловича.
Також, за інформацією уряду, були погоджені проекти указів щодо голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Димидюк Людмили Вікторівни, голови Житомирської районної державної адміністрації – Оханського Юрія Миколайовича, голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Хомича Олександра Степановича.
Нагадаємо, уряд сьогодні погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації.