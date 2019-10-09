КМУ согласовал вопрос назначения главы Тернопольской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал вопрос о назначении Игоря Сопеля главой Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщила пресс-служба, на заседании были рассмотрены проекты указов и распоряжений Президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича.
Также, по информации правительства, были согласованы проекты указов относительно главы Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Димидюк Людмилы Викторовны, главы Житомирской районной государственной администрации - Оханского Юрия Николаевича, главы Чудновской районной государственной администрации Житомирской области - Хомича Александра Степановича.
Напомним, правительство сегодня согласовало кандидатуру Максима Куцего на должность главы Одесской облгосадминистрации.