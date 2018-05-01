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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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КМДА: завершення угоди з "Київенерго" не відобразиться на тарифах для населення

Київ • УНН

 • 5833 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Процес завершення угоди влади Києва з ПАТ “Київенерго” не спричинить підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для мешканців столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

КМДА: завершення угоди з "Київенерго" не відобразиться на тарифах для населення

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

“Тарифи на тепло — це структурована річ. Левову частку тарифу на тепло складає вартість природного газу. Тому тариф на теплову енергію залежатиме від того, як змінюватиметься ціна на газ. Якщо ціна на газ не змінюватиметься, то тарифи на тепло також залишаться незмінними”, — заявив чиновник.

Пентелеєв додав, що модернізація системи теплозабезпечення міста є одним із стратегічних завдань міської влади в найближчі 5-10 років. Це дасть можливість знизити неефективні теплові втрати, що впливають на тариф. До фінансування робіт міська влада планує залучити міжнародні компанії.

“Ми сьогодні маємо джерела теплопостачання, що створювалися 50-60 років тому. Необхідно за короткий термін, 5-10 років, модернізувати систему теплоенергетики і знизити неефективні втрати у теплових мережах, які впливають на тариф. Така програма розроблена, ми залучаємо до цієї роботи міжнародних фахівців, маємо домовленості про допомогу міжурядових інституцій”, — розповів заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНН, у КМДА показали схему руху транспорту на час реконструкції Шулявського мосту.

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