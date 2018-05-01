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КГГА: завершение сделки с "Киевэнерго" не отразится на тарифах для населения

Киев • УНН

 • 5833 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Процесс завершения сделки власти Киева с ПАО “Киевэнерго” не приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду для жителей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

КГГА: завершение сделки с "Киевэнерго" не отразится на тарифах для населения

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

“Тарифы на тепло — это структурированная вещь. Львиную долю тарифа на тепло составляет стоимость природного газа. Поэтому тариф на тепловую энергию будет зависеть от того, как будет меняться цена на газ. Если цена на газ не будет меняться, то тарифы на тепло также останутся неизменными”, — заявил чиновник.

Пентелеев добавил, что модернизация системы теплоснабжения города является одной из стратегических задач городских властей в ближайшие 5-10 лет. Это позволит снизить неэффективные тепловые потери, влияющие на тариф. К финансированию работ городские власти планируют привлечь международные компании.

“Мы сегодня имеем источники теплоснабжения, которые создавались 50-60 лет назад. Необходимо за короткий срок, 5-10 лет, модернизировать систему теплоэнергетики и снизить неэффективные потери в тепловых сетях, которые влияют на тариф. Такая программа разработана, мы привлекаем к этой работе международных специалистов, имеем договоренности о помощи межправительственных институтов”, — рассказал заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНН, в КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста.

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