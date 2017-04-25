КМДА вже сплатила більше мільйона гривень за роботи з будівництва підземного музею

“Ми заклали в бюджет міста Києва 27 млн грн на цей рік саме на здійснення цих робіт, але роботи оплачуються за актами виконаних робіт. Згідно з нашим графіком, який затверджений КМДА, протягом всього цього року здійснюються наукові дослідження, консервація, музифікація артефактів, тому якесь остаточне рішення щодо того, як буде виглядати музей, яким чином будуть законсервовані артефакти і як вони будуть представлені в музеї, ми будемо бачити на листопад цього року. На сьогодні археологи підтвердили нам частину виконаних робіт на 1 млн 200 грн, які уже були сплачені з київського бюджету”, — сказала Г.Старостенко.

При цьому, за її словами, розмір заборгованості інвестора перед археологами становить близько 300 тис. грн.

“Саме за археологічні дослідження сплачує компанія-інвестор, саме за розроблення проекту музею, консервацію, наукові дослідження, музеїфікацію тих артифактів, які були знайдені, відповідає КМДА. За результатами наради, яка була минулого тижня, у нас є протокол, протокольне доручення, де ми зобов’язуємо інвестора сплатити борг перед археологами, не затягувати з фінансуванням їх фінансових зобов’язань, але тут м’яч на стороні археологів, науковців, рестовраторів, які мають надати концепцію музею, яка поки на сьогодні нам не представлена”, — сказала вона.

Однак вона підтвердила “від імені Київської міської державної адміністрації, що музей буде, наші плани незмінні”.

Як повідомляв УНН, стежити за розкопками на Поштовій площі можна за допомогою мобільного 3D-додатку.