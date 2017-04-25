КГГА уже выплатила более миллиона гривен за работы по строительству подземного музея

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143638 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112021 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113593 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110659 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102877 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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КГГА уже выплатила более миллиона гривен за работы по строительству подземного музея

КГГА уже выплатила более миллиона гривен за работы по строительству подземного музея

Киев  •  УНН

 • 12761 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С киевского бюджета уже оплачено 1,2 млн грн с 27 млн ​​грн, предусмотренных на проведение работ по строительству и обустройству подземного музея на Почтовой площади. Об этом в журналистам сообщила заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, передает корреспондент УНН.

“Мы заложили в бюджет города Киева 27 млн ​​грн на этот год именно на осуществление этих работ, но работы оплачиваются по актам выполненных работ. Согласно нашему графику, утвержденному КГГА, в течение всего этого года осуществляются научные исследования, консервация, музификации артефактов, поэтому какое-то окончательное решение о том, как будет выглядеть музей, каким образом будут законсервированы артефакты и как они будут представлены в музее, мы будем видеть на ноябрь этого года. На сегодня археологи подтвердили нам часть выполненных работ на 1 млн 200 грн, которые уже были уплачены из киевского бюджета”, — сказала А.Старостенко.

При этом, по ее словам, размер задолженности инвестора перед археологами составляет около 300 тыс. грн.

“Именно за археологические исследования платит компания-инвестор, именно за разработку проекта музея, консервацию, научные исследования, музеификации тех артифактов, которые были найдены, отвечает КГГА. По результатам совещания, которое было на прошлой неделе, у нас есть протокол, протокольное поручение, где мы обязываем инвестора погасить долг перед археологами, не затягивать с финансированием их финансовых обязательств, но здесь мяч на стороне археологов, ученых, рестовраторов, которые должны предоставить концепцию музея, пока сегодня нам не представлена”, — сказала она.

Однако она подтвердила “от имени Киевской городской государственной администрации, музей будет, наши планы неизменны”.

Как сообщал УНН, следить за раскопками на Почтовой площади можно с помощью мобильного 3D-приложения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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