КГГА уже выплатила более миллиона гривен за работы по строительству подземного музея

“Мы заложили в бюджет города Киева 27 млн ​​грн на этот год именно на осуществление этих работ, но работы оплачиваются по актам выполненных работ. Согласно нашему графику, утвержденному КГГА, в течение всего этого года осуществляются научные исследования, консервация, музификации артефактов, поэтому какое-то окончательное решение о том, как будет выглядеть музей, каким образом будут законсервированы артефакты и как они будут представлены в музее, мы будем видеть на ноябрь этого года. На сегодня археологи подтвердили нам часть выполненных работ на 1 млн 200 грн, которые уже были уплачены из киевского бюджета”, — сказала А.Старостенко.

При этом, по ее словам, размер задолженности инвестора перед археологами составляет около 300 тыс. грн.

“Именно за археологические исследования платит компания-инвестор, именно за разработку проекта музея, консервацию, научные исследования, музеификации тех артифактов, которые были найдены, отвечает КГГА. По результатам совещания, которое было на прошлой неделе, у нас есть протокол, протокольное поручение, где мы обязываем инвестора погасить долг перед археологами, не затягивать с финансированием их финансовых обязательств, но здесь мяч на стороне археологов, ученых, рестовраторов, которые должны предоставить концепцию музея, пока сегодня нам не представлена”, — сказала она.

Однако она подтвердила “от имени Киевской городской государственной администрации, музей будет, наши планы неизменны”.

Как сообщал УНН, следить за раскопками на Почтовой площади можно с помощью мобильного 3D-приложения.