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КМДА: у 2016 році міська влада збільшила рівень матеріальної допомоги учасникам АТО

КМДА: у 2016 році міська влада збільшила рівень матеріальної допомоги учасникам АТО

Київ • УНН

 • 8445 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2016 році київській міській владі вдалося досягти значних позитивних зрушень у питаннях допомоги та підтримки киян-учасників антитерористичної операції. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Ситуація в цьому році покращилася, ми змогли виділити земельні ділянки для сімей загиблих воїнів АТО та фактично підготувати другу групу для виділення. На жаль, кількість загиблих збільшується, тому роботу продовжуватимемо. Також завдяки державним субвенціям і виділенню коштів із міського бюджету нам вдалося закупити квартири для пільговиків, у тому числі для учасників АТО”, — зазначив В.Бондаренко.

В.Бондаренко також додав, що вжито також комплекс заходів для посилення соціального захисту киян-учасників антитерористичної операції.

“Вдалося внести зміни до рішень Київради, які дозволяють не тільки компенсувати витрати на лікування, але й частково авансувати їх. Так, у 2016 році ми змогли підвищити рівень матеріальної допомоги для учасників АТО, а для родин загиблих воїнів збільшили суму одноразової грошової допомоги у 10 разів — із 2,5 до 25 тисяч гривень. У 2017 році ми плануємо вносити корективи і стосовно матеріальної допомоги учасникам АТО, і щодо витрат на житлово-комунальні послуги”, — підсумував керівник апарату КМДА.

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