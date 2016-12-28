КМДА: у 2016 році міська влада збільшила рівень матеріальної допомоги учасникам АТО

“Ситуація в цьому році покращилася, ми змогли виділити земельні ділянки для сімей загиблих воїнів АТО та фактично підготувати другу групу для виділення. На жаль, кількість загиблих збільшується, тому роботу продовжуватимемо. Також завдяки державним субвенціям і виділенню коштів із міського бюджету нам вдалося закупити квартири для пільговиків, у тому числі для учасників АТО”, — зазначив В.Бондаренко.

В.Бондаренко також додав, що вжито також комплекс заходів для посилення соціального захисту киян-учасників антитерористичної операції.

“Вдалося внести зміни до рішень Київради, які дозволяють не тільки компенсувати витрати на лікування, але й частково авансувати їх. Так, у 2016 році ми змогли підвищити рівень матеріальної допомоги для учасників АТО, а для родин загиблих воїнів збільшили суму одноразової грошової допомоги у 10 разів — із 2,5 до 25 тисяч гривень. У 2017 році ми плануємо вносити корективи і стосовно матеріальної допомоги учасникам АТО, і щодо витрат на житлово-комунальні послуги”, — підсумував керівник апарату КМДА.