КГГА: в 2016 году городская власть увеличила уровень материальной помощи участникам АТО

"Ситуация в этом году улучшилась, мы смогли выделить земельные участки для семей погибших воинов АТО и фактически подготовить вторую группу для выделения. К сожалению, количество погибших увеличивается, поэтому работу будем продолжать. Также благодаря государственным субвенциям и выделению средств из городского бюджета нам удалось закупить квартиры для льготников, в том числе для участников АТО", - отметил В.Бондаренко.

В.Бондаренко также добавил, что принят также комплекс мероприятий по усилению социальной защиты киевлян-участников антитеррористической операции.

"Удалось внести изменения в решения Киевсовета, которые позволяют не только компенсировать расходы на лечение, но и частично авансировать их. Так, в 2016 году мы смогли повысить уровень материальной помощи для участников АТО, а для семей погибших воинов увеличили сумму единовременной денежной помощи в 10 раз - с 2,5 до 25 тыс. гривен. В 2017 году мы планируем вносить коррективы и по материальной помощи участникам АТО, и по расходам на жилищно-коммунальные услуги", - подытожил руководитель аппарата КГГА.