КМДА: сьогодні та завтра тимчасово змінять рух три нічні тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У ніч проти 20 та 21 березня у рух нічних тролейбусних маршрутів № 91Н, № 92Н, № 93Н внесуться зміни у зв’язку з заміною контактного проводу на тролейбусній лінії на Либідській площі та виконанням тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії в районі шляхопроводу біля станції метро “Нивки”. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Зокрема, 20 березня з 00:30 до 5:00 рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н буде організовано так: вул. Милославська — б-р Дружби Народів за постійною схемою руху, далі — Деміївська пл. — вул. Саперно-Слобідська; у зворотному напрямку: Деміївська пл. — б-р Дружби Народів, далі — за постійною схемою руху.
Так, 20 та 21 березня з 1:20 до 5:20 рух нічних тролейбусів маршруту № 92Н організовано так: залізничний вокзал “Південний” — просп. Перемоги — вул. Довженка — вул. О. Теліги — вул. Мельникова — вул. Оранжерейна — вул. Дорогожицька — вул.
Вавілових — вул. Стеценка — Інтернаціональна пл. — вул. Гречка — просп. Свободи; у зворотному напрямку: просп. Свободи — Інтернаціональна пл. — вул. Стеценка — вул. В. Чорновола — Повітрофлотський просп. — залізничний вокзал “Південний”.
Рух тролейбусів маршруту № 93Н буде закрито 20 та 21 березня з 1:20.
Нагадаємо, синоптики попередили про можливі порушення руху транспорту через негоду.