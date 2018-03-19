КГГА: сегодня и завтра временно изменят движение три ночные троллейбусы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В ночь на 20 и 21 апреля в движение ночных троллейбусных маршрутов № 91н, № 92н, № 93Н внесутся изменения в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнением тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро “Нивки”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
В частности, 20 марта с 00:30 до 5:00 движение ночного троллейбусного маршрута № 91н будет организовано следующим образом: ул. Милославская — б-р Дружбы Народов по постоянной схеме движения, далее — Демеевская пл. — ул. Саперно-Слободская; в обратном направлении: Демеевская ул. — б-р Дружбы Народов, далее — по постоянной схеме движения.
Так, 20 и 21 марта с 1:20 до 5:20 движение ночных троллейбусов маршрута № 92н организовано так: железнодорожный вокзал “Южный” — ул. Победы — ул. Довженко — ул. О. Телиги — ул. Мельникова — ул. Оранжерейная — ул. Дорогожицкая — ул.
Вавиловых — ул. Стеценко — Интернациональная пл. — ул. Гречка — просп. свободы; в обратном направлении: ул. Свободы — Интернациональная пл. — ул. Стеценко — ул. В. Черновола — Воздухофлотский просп. — железнодорожный вокзал “Южный”.
Движение троллейбусов маршрута № 93Н будет закрыто 20 и 21 марта с 1:20.
Напомним, синоптики предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за непогоды.