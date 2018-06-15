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КМДА подає до суду на "Нафтогаз" із вимогою укласти договори на постачання газу киянам

КМДА подає до суду на "Нафтогаз" із вимогою укласти договори на постачання газу киянам

Київ • УНН

 • 6795 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Муніципальне підприємство “Київтеплоенерго” подає до суду на “Нафтогаз” із вимогою укласти договори на постачання газу, передає УНН із посиланням на офіційний портал Києва.

КП “Київтеплоенерго” звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. Адже на “Нафтогаз України” постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов’язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК “Нафтогаз України” відмовити КП “Київтеплоенерго” в укладенні договорів постачання природного газу, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

“Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу „Київенерго“ перед НАК „Нафтогаз“, частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива”, — сказав Петро Пантелеєв.

За його словами, непоступливість “Нафтогазу” у питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу.

Довідково. Із травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало комунальне підприємство “Київтеплоенерго”. Саме “Київтеплоенерго” після завершення угоди з ПАТ “Київенерго”, яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання у Києві.

НАК “Нафтогаз” відмовив КП “Київтеплоенерго” в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг — ПАТ “Київенерго”.

Слід зазначити, що заборгованість ПАТ “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз” складає майже 5 млрд грн. Вона виникла внаслідок накопичення: близько 3 млрд грн боргів населення, мільярду гривень — боргу державного бюджету за надані пільги та субсидії, теплопостачання бюджетних установ, різниці у тарифах, а ще близько 1 млрд грн — нарахованих штрафів та пені. По-перше, відносно штрафів та пені між сторонами триває судовий спір. По-друге, штрафні санкції, які нараховує “Нафтогаз”, є прямим збитком теплопостачальних компаній, і їх компенсація не має відповідних джерел.

Питання правонаступництва боргів та питання життєзабезпечення міста мають вирішуватися окремо і не залежати один від одного. Більше того, у подальшому позиція “Нафтогазу” може спричинити більш глобальні негативні наслідки. З 1 серпня КП “Київтеплоенерго” має укласти договір на постачання природного газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які перейдуть в управління КП. Відсутність газопостачання на ТЕЦ — це відсутність гарячої води ще для 70% будинків Києва. Більше того, це ризик виникнення надзвичайної ситуації регіонального значення, адже ТЕЦ виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

Міська влада Києва звернулася до Кабінету Міністрів України як до представника власника компанії НАК “Нафтогаз” і сподівається на його допомогу в недопущенні у столиці ризиків виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Застосування статті 22 Закону України “Про теплопостачання”, на якій наполягає НАК, як підстави для покладення газових боргів “Київенерго” на “Київтеплоенерго” є суперечливим. КП “Київтеплоенерго” не мало відповідного контролю над процесами створення та управління боргами“. Зазначений висновок підготовлено групою експертів у рамках виконання меморандуму між Київською міською державною адміністрацією та Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID). Тобто норма, на якій наполягає “Нафтогаз”, є спірною, і вирішення цього питання може відбуватися окремо.

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