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КГГА подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договоры на поставку газа киевлянам

КГГА подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договоры на поставку газа киевлянам

Киев  •  УНН

 • 6794 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договоры на поставку газа, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд. Киева с иском к ОАО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины "о признании заключенным договорам о поставках природного газа. Ведь на "Нафтогаз Украины" постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 № 187 положен спецобовьязок по поставкам природного газа. Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК "Нафтогаз Украины" отказать КП "Киевтеплоэнерго" в заключении договоров поставки природного газа, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна ", - сказал Петр Пантелеев.

По его словам, неуступчивость "Нафтогаза" в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

Справка. С мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Именно "Киевтеплоэнерго" после завершения сделки с ОАО "Киевэнерго", которая действовала последние 16 лет, взяла на себя функции управления теплоэнергетического комплекса города и выполнения функции тепло- и водоснабжения в Киеве.

НАК "Нафтогаз" отказал КП "Киевтеплоэнерго" в заключении соглашения: газопоставляющая компания заявляет, что соглашение будет заключено только после того, как городское предприятие согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг - ОАО "Киевэнерго".

Следует отметить, что задолженность ОАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет почти 5 млрд грн. Она возникла в результате накопления: около 3 млрд грн долгов населения, миллиарда гривен - долга государственного бюджета за предоставленные льготы и субсидии, теплоснабжения бюджетных учреждений, разницы в тарифах, а еще около 1 млрд грн - начисленных штрафов и пени. Во-первых, относительно штрафов и пени между сторонами продолжается судебный спор. Во-вторых, штрафные санкции, которые насчитывает "Нафтогаз", является прямым убытком теплоснабжающих компаний, и их компенсация не имеет соответствующих источников.

Вопрос правопреемства долгов и вопросы жизнеобеспечения города должны решаться отдельно и не зависеть друг от друга. Более того, в дальнейшем позиция "Нафтогаза" может привести к более глобальные негативные последствия. С 1 августа КП "Киевтеплоэнерго" должен заключить договор на поставку природного газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые перейдут в управление КП. Отсутствие газоснабжение ТЭЦ - это отсутствие горячей воды еще для 70% домов Киева. Более того, это риск возникновения чрезвычайной ситуации регионального значения, ведь ТЭЦ производят не только тепло, но и электроэнергию.

Городская власть Киева обратилась в Кабинет Министров Украины как к представителю владельца компании НАК "Нафтогаз" и надеется на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Применение статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении", на которой настаивает НАК, как основания для возложения газовых долгов "Киевэнерго" на "Киевтеплоэнерго" является противоречивым. КП "Киевтеплоэнерго" не имело соответствующего контроля над процессами создания и управления долгами ". Указанный вывод подготовлено группой экспертов в рамках выполнения меморандума между Киевской городской государственной администрацией и Агентством США по международному развитию (USAID). То есть норма, на которой настаивает "Нафтогаз", является спорной, и решение этого вопроса может происходить отдельно.

Украинские Национальные Новости

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