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КМДА планує збільшити штрафи для недобросовісних перевізників

КМДА планує збільшити штрафи для недобросовісних перевізників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Київська міська влада ініціюватиме збільшення штрафів і посилення санкцій щодо перевізників, які порушують дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті адміністрації.

“Ми проводимо рейдові перевірки автомобільних перевізників щодня, однак зараз більш ретельно. Вже маємо перші результати — на жаль, порушення є на більшості маршрутів. Із особливо злісними — розриватимемо договори”, — зазначив Давтян.

Проте, на його думку, інші санкції, які закон дозволяє застосовувати щодо них, є недостатніми.

“Ми хочемо змінити це. Штрафи повинні бути відчутними уже з першого разу, їх треба збільшити у рази”, — підкреслив заступник голови КМДА.

Він розповів, що зараз у КМДА напрацьовуються пропозиції щодо посилення відповідальності перевізників і санкцій щодо недобросовісних із них.

“Ми вже підготували лист до Прем’єр-міністра із проханням скасувати мораторій на перевірки. Наразі готуємо своє бачення того, як Київ зокрема і країна у цілому мають боротися з тими, хто неякісно виконує взяті на себе зобов’язання із безпечного перевезення пасажирів”, — наголосив Давтян.

Нагадаємо, у столиці упродовж трьох днів проводилися рейдові перевірки автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. За три дні перевірено 43 маршрути. Порушення є у більшості.

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