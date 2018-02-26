КМДА планує збільшити штрафи для недобросовісних перевізників

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Київська міська влада ініціюватиме збільшення штрафів і посилення санкцій щодо перевізників, які порушують дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті адміністрації.