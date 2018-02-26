КГГА планирует увеличить штрафы для недобросовестных перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Киевская городская власть будет инициировать увеличение штрафов и ужесточение санкций в отношении перевозчиков, нарушающих требования договоров, заключенных с организатором перевозок по территории столицы, а также норм и стандартов по безопасности движения и пассажирских перевозок. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте администрации.
“Мы проводим рейдовые проверки автомобильных перевозчиков ежедневно, однако сейчас более тщательно. Уже есть первые результаты — к сожалению, нарушения есть на большинстве маршрутов. С особо злостными — будем расторгать договоры”, — отметил Давтян.
Однако, по его мнению, другие санкции, которые закон позволяет применять к ним, являются недостаточными.
“Мы хотим изменить это. Штрафы должны быть ощутимы уже с первого раза, их нужно увеличить в разы”, — подчеркнул заместитель председателя КГГА.
Он рассказал, что сейчас в КГГА нарабатываются предложения по усилению ответственности перевозчиков и санкций в отношении недобросовестных из них.
“Мы уже подготовили письмо к премьер-министру с просьбой отменить мораторий на проверки. Сейчас готовим свое видение того, как Киев и страна в целом должны бороться с теми, кто некачественно выполняет взятые на себя обязательства по безопасной перевозки пассажиров”, — отметил Давтян.
Напомним, в столице в течение трех дней проводились рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования. За три дня проверено 43 маршруты. Нарушение у большинства.