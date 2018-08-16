КМДА: Київ оперативно реагує на надзвичайні ситуації навіть такого масштабу, як цієї ночі

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Минулої ночі у Києві через сильну грозу і потужний вітер повалені близько 200 дерев та 5 опор електропередач. Через негоду сталися серйозні пошкодження покрівель і фасадів 5 будинків. Були підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва. Уже за кілька годин столичні рятувальники та комунальні служби ліквідували підтоплення, зараз займаються подоланням інших наслідків негоди. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.