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КГГА: Киев оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации даже такого масштаба, как в эту ночь

Киев • УНН

 • 5313 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Прошлой ночью в Киеве из-за сильной грозы и сильный ветер поваленные около 200 деревьев и 5 опор электропередач. Из-за непогоды произошли серьезные повреждения кровель и фасадов 5 домов. Были подтопления на улицах Елены Телиги и Щусева. Уже через несколько часов столичные спасатели и коммунальные службы ликвидировали подтопление, сейчас занимаются преодолением других последствий непогоды. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

КГГА: Киев оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации даже такого масштаба, как в эту ночь

По его словам, с 4 утра до ликвидации последствий непогоды оперативно были привлечены более 50 человек Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, управления по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации, около 50 единиц спецтехники. Сейчас также продолжают работу более тысячи работников коммунальных служб.

"Гроза прошла полосой, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и часть Деснянского района, а именно Лесной массив. Из-за непогоды произошли серьезные повреждения кровель и фасадов 5 домов. Из которых самые последствия - в доме на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого. Были проблемы с движением транспорта, например, трамваев на улицах Глыбочицкой и Борщаговской. По состоянию на 10:00 движение восстановлено ", - сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что есть ряд проблем, повторяющихся и над которыми необходимо качественно поработать.

"В первую очередь, я говорю о территории возле станции метро" Дорогожичи ", на улице Елены Телиги. При том, что работала система дренажных насосов, ее мощности не хватило, чтобы забрать весь поток воды при таких аномальных грозах. Поэтому сейчас работает группа инженеров, чтобы определить, какое техническое решение позволит избежать проблемы в дальнейшем. Такие же выводы мы сделаем по каждому объекту, где фиксируются подобные проблемы ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев подчеркнул, что благодаря наличию в столичных подразделений спасательных служб соответствующей техники и квалифицированных специалистов, Киев сегодня несмотря на сложности готов оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации даже такого масштаба.

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