Клуби двох українців врятувалися від вильоту з іспанської Сегунди

“Альбасете” у вирішальній грі за виживання виграв в гостях у “Кадіса” (1:0). Весь матч відіграв Роман Зозуля. Причому рятівний гол з пенальті був забитий на 90-й хвилині.

“Луго” Василя Кравця здолав “Мірандес” з результатом 2:1. Українець вийшов на заміну на 36 хвилині.

За підсумками чемпіонату “Альбасете” набрав 52 очки і посів 17-ту сходинку, а “Луго” із 52 балами — 16-ті.

Додамо, понизилися у класі: “Нумансія”, “Депортіво”, “Естрамадура” і “Расінг”. Підвищення у Ла Лігу отримали “Уеска” і “Кадіс”, третій клуб визначиться в плей-офф.