Клубы двух украинцев спаслись от вылета из испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Во втором по силе чемпионате Испании по футболу состоялись матчи заключительного 42-го тура Сегунды, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
“Альбасете” в решающей игре за выживание выиграл в гостях у “Кадиса” (1:0). Весь матч отыграл Роман Зозуля. Причем спасительный гол с пенальти был забит на 90-й минуте.
“Луго” Василия Кравца одолел “Мирандес” с результатом 2:1. Украинец вышел на замену на 36 минуте.
По итогам чемпионата “Альбасете” набрал 52 очка и занял 17-ю строчку, а “Луго” с 52 баллами — 16-е.
Добавим, понизились в классе: “Нумансия”, “Депортиво”, “Эстрамадуры” и “Расинг”. Повышение же в Ла Лигу получили “Уэска” и “Кадис”, третий клуб определится в плей-офф.