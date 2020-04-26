Клубам НБА дали дозвіл відкрити тренувальні бази
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національна баскетбольна асоціація з 1 травня дозволила певним командам відкрити тренувальні бази, інформує УНН з посиланням на Twitter інсайдера "ESPN" Едріана Войнаровського.
НБА запланував дозволити клубам відкрити тренувальні бази для гравців в містах та штатах, де місцева влада послабили режим самоізоляції.
Проте асоціація все ще не впевнена в тому чи зможе вона відновити чемпіонат. Але забезпечення безпеки гравців в спортивних залах було пріоритетом.
Нагадаємо, що НБА призупинили після того, як стало відомо про позитивний результат на коронавірус центрового "Юти Джаз" Руді Гобера.