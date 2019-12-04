Клуб Зінченка здобув десяту перемогу сезону в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В одному з двох перших поєдинків 15 туру чемпіонату Англії з футболу “Манчестер Сіті” українця Олександра Зінченка змагався в гостях із “Бернлі”, повідомляє УНН.
“Міщани” не мали проблем у грі. Дубль оформив Габріель Жезус, який відзначився обвідним ударом, а також пострілом з льоту. Ще один ефектний гол забив Родрі, Ріад Марез також записав своє ім’я до авторів голів на 87 хвилині. М’яч-престижу за “Бернлі” оформив Брейді — 1:4.
Примітно, що Олександр Зінченко, який на цьому тижні повернувся до тренувань після травмі коліна, в заявку команди з Манчестера не потрапив.
Також додамо, перемога дозволила повернути “городянам” друге місце в турнірній таблиці (32 бали), але випередити команду Гвардіоли може “Лестер”, який свій поєдинок в турі ще не провів.