Клуб Зінченка здобув десяту перемогу сезону в АПЛ

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В одному з двох перших поєдинків 15 туру чемпіонату Англії з футболу “Манчестер Сіті” українця Олександра Зінченка змагався в гостях із “Бернлі”, повідомляє УНН.

“Міщани” не мали проблем у грі. Дубль оформив Габріель Жезус, який відзначився обвідним ударом, а також пострілом з льоту. Ще один ефектний гол забив Родрі, Ріад Марез також записав своє ім’я до авторів голів на 87 хвилині. М’яч-престижу за “Бернлі” оформив Брейді — 1:4.

Примітно, що Олександр Зінченко, який на цьому тижні повернувся до тренувань після травмі коліна, в заявку команди з Манчестера не потрапив.

Також додамо, перемога дозволила повернути “городянам” друге місце в турнірній таблиці (32 бали), але випередити команду Гвардіоли може “Лестер”, який свій поєдинок в турі ще не провів.

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