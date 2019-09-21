Клуб Зінченка з різницею у вісім голів святкував перемогу над "Вотфордом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У 6-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на стадіоні "Етіхад" приймав "Вотфорд", повідомляє УНН.
Чинний чемпіон Англії домінував на полі та зумів відправити у сітку гостей одразу вісім голів, причому не пропустив жодного. "Міщани" мали в своєму активі 28 ударів по воротах суперника, і 69 відсотків володіння м'ячем.
Хет-трик оформив Бернарду Сілва, по одному разу відзначилися Давид Сілва, Агуеро, Марез, Отаменді, Де Брюйне.
Примітно, що Олександр зінченко цього разу не потрапив до заявки "МС" на матч.
Крім того додамо, "Манчестер Сіті", набравши 13 очок, піднявся на друге місце в турнірній таблиці і поступається лише "Ліверпулю" (15), якому в цьому турі належить зіграти з "Челсі". "Вотфорд" (2) залишився на останньому, 20-му місці.