Клуб Зінченка оформив трансфер призера Ліги націй УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Віце-чемпіон Англії “Манчестер Сіті” підписав контракт з нідерландським захисником Натаном Аке з ФК “Борнмут”, передає УНН з посиланням на сайт “містян”.
Аке підписав п’ятирічну угоду, по якій він виступатиме за “Сіті” до літа 2025 року. За даними “Sky Sports”, угода обійшлася “городянам” в 45 млн. євро.
25-річний гравець відзначив, що радий приєднатися до “Манчестер Сіті”, клубу, який, як він вважає, пропонує йому все, що необхідно для завоювання трофеїв та успішної кар’єри.
“Приїхати сюди — мрія. Це найвищий рівень, повний гравців світового класу. Куди не глянь, в цьому колективі зустрічаються гучні імена з міжнародним рівнем. Пеп — менеджер, яким захоплюються у всьому світі — те, що він зробив в грі, говорить сама за себе. Його успіх феноменальний, і мені дуже подобається його стиль футболу”, — підкреслив 25-річний спортсмен.
Відзначимо, що вихованець “Челсі” останні три сезони відіграв за “Борнмут”. Крайньої кампанії на його рахунку 30 матчів, 2 голи і 2 асисти, проте його клуб вилетів з АПЛ. Також Аке у складі збірної Нідерландів ставав срібним призером дебютного розіграшу Ліги націй.
Як писав УНН, першим новачком даного трансферного вікна став Ферран Торрес.