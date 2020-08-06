Клуб Зинченко оформил трансфер призера Лиги наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вице-чемпион Англии “Манчестер Сити” подписал контракт с нидерландским защитником Натаном Аке с ФК “Борнмут”, передает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.
Акое подписал пятилетнее соглашение, по которому он будет выступать за “Сити” до лета 2025 года. По данным “Sky Sports”, сделка обошлась “горожанам” в 45 млн. евро.
25-летний игрок отметил, что рад присоединиться к “Манчестер Сити”, клубу, который, как он считает, дает ему все, что необходимо для завоевания трофеев и успешной карьеры.
“Приехать сюда — мечта. Это самый высокий уровень, полный игроков мирового класса. Куда ни глянь, в этом коллективе встречаются громкие имена с международным уровнем. Пеп — менеджер, которым восхищаются во всем мире — то, что он сделал в игре, говорит сама за себя. Его успех феноменален, и мне очень нравится его стиль футбола”, — подчеркнул 25-летний спортсмен.
Отметим, что воспитанник “Челси” последние три сезона отыграл за “Борнмут”. Крайней кампании на его счету 30 матчей, 2 гола и 2 ассиста, однако его клуб вылетел из АПЛ. Также Аке в составе сборной Нидерландов становился серебряным призером дебютного розыгрыша Лиги наций.
Как писал УНН, первым новичком данного трансферного окна стал Ферран Торрес.