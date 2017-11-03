Клуб з Німеччини розпочав переговори стосовно трансферу захисника Соболя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Клуб німецької Бундесліги – "Майнц", вступив в переговори з донецьким "Шахтарем" на предмет викупу прав на оборонця команди та збірної України Едуарда Соболя, повідомляє УНН з посиланням на Zbirna.com.
Представники клубу Бундселіги, який, за наявною інформацією, вже вступив у переговори з "гірниками", запланував на власні очі подивитися на гравця збірної України в поєдинку Ліги Європи проти іспанського "Вільяреала".
Відзначимо, що влітку Соболь підписав річний контракт зі "Славією", де він виступає на правах оренди.
Примітно, що у нинішньому сезоні на рахунку Соболя 14 проведених ігор у формі "Майнцу" – 1 гол і 2 результативні передачі.
Додамо також, "Майнц" після 10 турів чемпіонату Німеччини набрав тільки 11 очок – 13 сходинка.
Нагадаємо, Соболь отримав виклик від Шевченка на товариську гру проти Словаччини.