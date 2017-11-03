Клуб из Германии начал переговоры по трансферу защитника Соболя

Представители клуба Бундселигы, который, по имеющейся информации, уже вступил в переговоры с "горняками", запланировал воочию посмотреть на игрока сборной Украины в поединке Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Отметим, что летом Соболь подписал годичный контракт с "Славией", где он выступает на правах аренды.

Примечательно, что в нынешнем сезоне на счету Соболя 14 проведенных игр в форме "Майнца" - 1 гол и 2 результативные передачи.

Добавим также, "Майнц" после 10 туров чемпионата Германии набрал только 11 очков - 13 ступень.

Напомним, Соболь получил вызов от Шевченко на товарищескую игру против Словакии.