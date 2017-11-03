Клуб из Германии начал переговоры по трансферу защитника Соболя

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45551 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112251 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104753 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103993 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103591 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101973 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141732 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Клуб из Германии начал переговоры по трансферу защитника Соболя

Клуб из Германии начал переговоры по трансферу защитника Соболя

Киев  •  УНН

 • 9343 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Клуб немецкой Бундеслиги - "Майнц", вступил в переговоры с донецким "Шахтером" на предмет выкупа прав на защитника команды и сборной Украины Эдуарда Соболя, сообщает УНН со ссылкой на Zbirna.com.

Представители клуба Бундселигы, который, по имеющейся информации, уже вступил в переговоры с "горняками", запланировал воочию посмотреть на игрока сборной Украины в поединке Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Отметим, что летом Соболь подписал годичный контракт с "Славией", где он выступает на правах аренды.

Примечательно, что в нынешнем сезоне на счету Соболя 14 проведенных игр в форме "Майнца" - 1 гол и 2 результативные передачи.

Добавим также, "Майнц" после 10 туров чемпионата Германии набрал только 11 очков - 13 ступень.

Напомним, Соболь получил вызов от Шевченко на товарищескую игру против Словакии.

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