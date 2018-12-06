Клуб Ярмоленка завоював другу поспіль перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В рамках 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги своє сходження по турнірній таблиці продовжив клуб Андрія Ярмоленка “Вест Хем”, передає УНН.
“Молотобійці” в домашньому протистоянні із “Кардіффом” засмутили опонентів впродовж 15 хвили по перерві. Колишній лідер “Карпат” Лукас Перес оформив дубль, причому одни із голів між ніг воротарю. Ще одного разу зумів відзначитися Майкл Антоніо — 3:0.
Відзначимо, що друга поспіль звитяга “Вест Хему” дозволила набрати 18 очок і піднятися на 12 рядок чемпіонату.
Додамо також, в наступному турі на команду Пеллегріні очікує домашня баталія із “Крістал Пелас”.