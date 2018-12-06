Клуб Ярмоленко завоевал вторую подряд победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги свое восхождение по турнирной таблице продолжил клуб Андрея Ярмоленко “Вест Хэм”, передает УНН.
“Молотобойцы” в домашнем противостоянии с “Кардиффом” огорчили оппонентов в течение 15 мину после перерыва. Бывший лидер “Карпат” Лукас Перес оформил дубль, причем одни из голов между ног вратарю. Еще однажды сумел отличиться Майкл Антонио — 3:0.
Отметим, что вторая подряд победа “Вест Хэма” позволила набрать 18 очков и подняться на 12 строчку чемпионата.
Добавим также, в следующем туре команду Пеллегрини ожидает домашняя баталия с “Кристал Пэлас”.