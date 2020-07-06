Клуб Вернидуба перервав безвиграшну серію та очолив чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У зустрічі 16 туру чемпіонату Білорусі з футболу “Шахтар” Солігорськ українського наставника Юрія Вернидуба в гостях змагалася із “Торпєдо-БелАЗ”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Гості краще реалізовували свої моменти і довели рахунок під завершенням матчу до розгромного — 4:1. Дубль в активі Лісаковича, також забивали Іванович та Подстрєлов.
Таким чином, у “Шахтаря” завершилася нічийна серія в чемпіонаті, яка тривала три поєдинки поспіль.
Додамо, в активі клубу із Солігорську стало 30 балів, вони наздогнали “БАТЕ” і за додатковими параметрами очолили турнірну таблицю.