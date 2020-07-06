Клуб Вернидуба перервав безвиграшну серію та очолив чемпіонат Білорусі

Гості краще реалізовували свої моменти і довели рахунок під завершенням матчу до розгромного — 4:1. Дубль в активі Лісаковича, також забивали Іванович та Подстрєлов.

Таким чином, у “Шахтаря” завершилася нічийна серія в чемпіонаті, яка тривала три поєдинки поспіль.

Додамо, в активі клубу із Солігорську стало 30 балів, вони наздогнали “БАТЕ” і за додатковими параметрами очолили турнірну таблицю.