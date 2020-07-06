Клуб Вернидуба прервал безвыигрышную серию и возглавил чемпионат Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во встрече 16 тура чемпионата Беларуси по футболу “Шахтер” Солигорск украинского наставника Юрия Вернидуба в гостях соревновалась с “Торпедо-БелАЗ”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Гости лучше реализовывали свои моменты и довели счет под завершением матча до разгромного — 4:1. Дубль в активе Лисаковича, также забивали Иванович и Подстрелов.
Таким образом, у “Шахтера” завершилась ничейная серия в чемпионате, которая продолжалась три поединка подряд.
Добавим, в активе клуба с Солигорска стало 30 баллов, они догнали “БАТЭ” и по дополнительным параметрам возглавили турнирную таблицу.