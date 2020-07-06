Клуб Вернидуба прервал безвыигрышную серию и возглавил чемпионат Беларуси

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 117460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121161 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147037 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102941 просмотра

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Во встрече 16 тура чемпионата Беларуси по футболу “Шахтер” Солигорск украинского наставника Юрия Вернидуба в гостях соревновалась с “Торпедо-БелАЗ”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Гости лучше реализовывали свои моменты и довели счет под завершением матча до разгромного — 4:1. Дубль в активе Лисаковича, также забивали Иванович и Подстрелов.

Таким образом, у “Шахтера” завершилась ничейная серия в чемпионате, которая продолжалась три поединка подряд.

Добавим, в активе клуба с Солигорска стало 30 баллов, они догнали “БАТЭ” и по дополнительным параметрам возглавили турнирную таблицу.

Украинские Национальные Новости

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