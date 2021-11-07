Клуб українського центрового розгромив суперника в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. "Сакраменто Кінгс" центрового збірної України Олексія Леня вдома завоював розгромний виграш в матчі НБА проти "Шарлотт Хорнетс", передає кореспондент УНН.
Деталі
Рівної гри та боротьби у поєдинку не вийшло. Вже у першій чверті різниця доходила до плюс 20-ти очок на користь "королів" – 35:15. У підсумку 140:110 на користь "Кінгс".
Олексій Лень спостерігав з лави запасних, не отримавши ігрового часу.
Відзначимо, що "Кінгс" виграли 5 поєдинок із 9 зіграних і піднялися на 5 місце Західної конференції.
Доповнення
Український атакуючий захисник "Торонто" Репторс" Святослав Михайлюк набрав три очки, але його колектив поступився "Клівленду" – 101:102.