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Клуб украинского центрового разгромил соперника в НБА

Киев • УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. "Сакраменто Кингс" центрового сборной Украины Алексея Леня дома завоевал разгромный выигрыш в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", передает корреспондент УНН.

Клуб украинского центрового разгромил соперника в НБА

Детали

Равной игры и борьбы в поединке не получилось. Уже в первой четверти разница доходила до плюс 20-ти очков в пользу "королей" - 35:15. В итоге 140:110 в пользу "Кингз".

Алексей Лень наблюдал со скамейки запасных, не получив игрового времени.

Отметим, что "Кингс" выиграли 5 поединков из 9 сыгранных и поднялись на 5 место Западной конференции.

Дополнение

Украинский атакующий защитник "Торонто" Рэпторс" Святослав Михайлюк набрал три очка, но его коллектив уступил "Кливленду" - 101:102.

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