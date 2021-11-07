Клуб украинского центрового разгромил соперника в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. "Сакраменто Кингс" центрового сборной Украины Алексея Леня дома завоевал разгромный выигрыш в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", передает корреспондент УНН.
Детали
Равной игры и борьбы в поединке не получилось. Уже в первой четверти разница доходила до плюс 20-ти очков в пользу "королей" - 35:15. В итоге 140:110 в пользу "Кингз".
Алексей Лень наблюдал со скамейки запасных, не получив игрового времени.
Отметим, что "Кингс" выиграли 5 поединков из 9 сыгранных и поднялись на 5 место Западной конференции.
Дополнение
Украинский атакующий защитник "Торонто" Рэпторс" Святослав Михайлюк набрал три очка, но его коллектив уступил "Кливленду" - 101:102.