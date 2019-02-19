Клуб центрового збірної України зі скандалом виборов Кубок Іспанії

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Каталонська "Барселона" центрового збірної України Артема Пустового перемогла в овертаймі "Реал" у фіналі Кубка Іспанії, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Кульмінація поєдинку сталася за 1,2 секунди до кінця овертайму за рахунку 93:92 на користь мадридців. Судді зарахували влучання після кидка центрового Анте Томича, хоча форвард мадридців Ентоні Рендольф підібрав м’яч після того, як той відскочив від кільця. Як наслідок остаточні цифри на табло 94:93 за "Барселоною".

Примітно, що наразі в стані мадридського клубу розглядають можливість бойкотувати чемпіонат Іспанії, якщо ліга не визнає факт суддівської помилки.

Зауважимо, що центровий збірної України Артем Пустовий не потрапив до заявки на даний матч.

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