Клуб центрового сборной Украины со скандалом завоевал Кубок Испании

Кульминация поединка произошла за 1,2 секунды до конца овертайма при счете 93:92 в пользу мадридцев. Судьи засчитали попадание после броска центрового Анте Томича, хотя форвард мадридцев Энтони Рэндольф подобрал мяч после того, как тот отскочил от кольца. В результате окончательные цифры на табло 94:93 за "Барселоной".

Примечательно, что в настоящее время в состоянии мадридского клуба рассматривают возможность бойкотировать чемпионат Испании, если лига не имело судейской ошибки.

Заметим, что центровой сборной Украины Артем Пустовой не попал в заявку на данный матч.