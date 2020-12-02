Клуб Першої ліги завдав поразки одному із лідерів УПЛ у Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Полтаві відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому “Ворскла” приймала представника Першої ліги “Агробізнес”, повідомляє УНН.
На 25 хвилині зустрічі Русла Черненко прекрасним обвідним ударом відзначився зі штрафного. Наприкінці тайму “Ворскла” втратила шанс вирівняти становище, адже Олег Мозіль здійснив сейв після удару Дениса Васіна з пенальті.
Як наслідок 1:0 і представник більш нижчої ліги вибиває “Ворсклу”, яка замикає трійку найкращих в УПЛ.
Варто відзначити, що в іншому протистоянні “Олександрія” розібралася із “Минаєм” — 3:0.