Клуб Першої ліги завдав поразки одному із лідерів УПЛ у Кубку України з футболу

На 25 хвилині зустрічі Русла Черненко прекрасним обвідним ударом відзначився зі штрафного. Наприкінці тайму “Ворскла” втратила шанс вирівняти становище, адже Олег Мозіль здійснив сейв після удару Дениса Васіна з пенальті.

Як наслідок 1:0 і представник більш нижчої ліги вибиває “Ворсклу”, яка замикає трійку найкращих в УПЛ.

Варто відзначити, що в іншому протистоянні “Олександрія” розібралася із “Минаєм” — 3:0.