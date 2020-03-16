Клуб Мілевського та Хачеріді вийшов у півфінал Кубку Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Білоруський ФК "Динамо-Брест" з трьома українськими футболістами вийшов у півфінал Кубку Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Основний час та екстра-тайми завершилися нульовою нічиєю, а в серії пенальті кращим виявився клуб з Бресту.
Артем Мілевський провів 90 хвилин у матчі, Олександр Нойок відіграв увесь поєдинок і забив з пенальті. Євген Хачеріді провів гру на лаві для запасних.
Зауважимо, що за підсумками жеребкування 1/2 фіналу Кубку суперником “Динамо-Брест” став футбольний клуб “Шахтар” із солігорська. Перша гра пройде в Бресті 8 квітня, а у відповідь 29 квітня.