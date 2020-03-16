Клуб Милевского и Хачериди вышел в полуфинал Кубка Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Белорусский ФК "Динамо-Брест" с тремя украинскими футболистами вышел в полуфинал Кубка Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Основное время и высшего тайма завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти лучшим оказался клуб из Бреста.
Артем Милевский провел 90 минут в матче, Александр Нойок отыграл весь поединок и забил с пенальти. Евгений Хачериди провел игру на скамейке запасных.
Заметим, что по итогам жеребьевки 1/2 финала Кубка соперником “Динамо-Брест” стал футбольный клуб “Шахтер” из Солигорска. Первая игра пройдет в Бресте 8 апреля, а в ответ 29 апреля.