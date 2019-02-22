Клуб Маліновського вибув із розіграшу Ліги Європи

Вихід півзахисника збірної України у стартовому складі своєї команди не допоміг команді уникнути фіаско 1:4. Українець відіграв повний поєдинок.

Зважаючи на те, що перший поєдинок, у Празі, закінчився нульовою нічиєю, до 1/8 фіналу турніру пройшла “Славія”.

Додамо, що переможцями з інших пар 1/16 фіналу вийшли: “Арсенал”, “Інтер”, “Челсі”, “Веленсія”, “Вільяреал”, “Динамо” Київ, “Динамо” Загреб, “Айнтрахт” Ф, “Зальцбург”, “Наполі”, “Зеніт”, “Краснодар”, “Ренн”, “Бенфіка”, “Зальцбург”.