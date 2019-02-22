Клуб Маліновського вибув із розіграшу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський “Генк” нашого Руслана Маліновського приймав на власному полі чеську “Славію”, інформує УНН.
Вихід півзахисника збірної України у стартовому складі своєї команди не допоміг команді уникнути фіаско 1:4. Українець відіграв повний поєдинок.
Зважаючи на те, що перший поєдинок, у Празі, закінчився нульовою нічиєю, до 1/8 фіналу турніру пройшла “Славія”.
Додамо, що переможцями з інших пар 1/16 фіналу вийшли: “Арсенал”, “Інтер”, “Челсі”, “Веленсія”, “Вільяреал”, “Динамо” Київ, “Динамо” Загреб, “Айнтрахт” Ф, “Зальцбург”, “Наполі”, “Зеніт”, “Краснодар”, “Ренн”, “Бенфіка”, “Зальцбург”.