Клуб Маліновського вибув із розіграшу Ліги Європи

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський “Генк” нашого Руслана Маліновського приймав на власному полі чеську “Славію”, інформує УНН.

Вихід півзахисника збірної України у стартовому складі своєї команди не допоміг команді уникнути фіаско 1:4. Українець відіграв повний поєдинок.

Зважаючи на те, що перший поєдинок, у Празі, закінчився нульовою нічиєю, до 1/8 фіналу турніру пройшла “Славія”.

Додамо, що переможцями з інших пар 1/16 фіналу вийшли: “Арсенал”, “Інтер”, “Челсі”, “Веленсія”, “Вільяреал”, “Динамо” Київ, “Динамо” Загреб, “Айнтрахт” Ф, “Зальцбург”, “Наполі”, “Зеніт”, “Краснодар”, “Ренн”, “Бенфіка”, “Зальцбург”.

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