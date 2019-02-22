Клуб Малиновского выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Выход полузащитника сборной Украины в стартовом составе своей команды не помог команде избежать фиаско 1:4. Украинец сыграл полный поединок.

Несмотря на то, что первый поединок, в Праге, закончился нулевой ничьей, в 1/8 финала турнира прошла “Славия”.

Добавим, что победителями из других пар 1/16 финала вышли: “Арсенал”, “Интер”, “Челси”, “Веленсию”, “Вильярреал”, “Динамо” Киев, “Динамо” Загреб, “Айнтрахт” Ф, “Зальцбург”, “Наполи”, “Зенит”, “Краснодар”, “Ренн”, “Бенфика”, “Зальцбург”.