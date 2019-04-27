Клуб Коноплянки святкував перемогу у "Рурському дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 31-му турі німецької Бундесліги дортмундська команда на стадіоні "Сінгал Ідуна Парк" приймала "Шальке", повідомляє УНН.
Рахунок у протистоянні на 14 хвилині відкрив Маріо Гьотце, але до перерви гості зуміли не тільки відігратися, а й вийти вперед зусиллями Каліджурі (з пенальті) і С.Сане. Справи дортмундців погіршилися після вилучень на 60 і 65 хвилинах Ройса та Вольфа. "Кобальтові" скористалися цим – забив Каліджурі та Емболо. За "Борусію" наприкінці відзначився Вітцель – 2:4.
Відзначимо, що Євген Коноплянка не потрапив до заявки "Шальке", адже наразі відновлюється від пошкодження стегна.
Зауважимо, що дана поразка погіршила шанси на чемпіонство "джмелів" - за три тури до кінця сезону "Боруссія", набравши 69 очок, займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. Випереджає "джмелів" "Баварія" (70), у якій гра в запасі. "Шальке" має 30 пунктів – 15 рядок.