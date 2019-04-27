Клуб Коноплянки отпраздновал победу в "Рурском дерби"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103846 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108120 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110866 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111949 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138927 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114581 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130361 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская команда на стадионе "Сингал Идуна Парк" принимала "Шальке", сообщает УНН.

Счет в противостоянии на 14 минуте открыл Марио Гетце, но до перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед усилиями Калиджури (с пенальти) и С.Сане. Дела дортмундцев ухудшились после удалений на 60 и 65 минутах Ройса и Вольфа. “Кобальтовые” воспользовались этим — забили Калиджури и Эмболо. За “Боруссию” в конце отличился Витцель — 2:4.

Отметим, что Евгений Коноплянка не попал в заявку “Шальке”, ведь сейчас восстанавливается от повреждения бедра.

Заметим, что данная поражение ухудшила шансы на чемпионство “шмелей” — за три тура до конца сезона “Боруссия”, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает “шмелей” “Бавария” (70), в которой игра в запасе. “Шальке” 30 пунктов — 15 строчку.

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