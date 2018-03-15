Клуб баскетболіста Фесенка пробився до чвертьфіналу Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Італійське “Авеліно” центрового збірної України Кирила Фесенка здобуло путівку до чвертьфіналу Кубку Європи ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Італійці перемогли на виїзді білоруський “Цмокі-Мінськ” у другому матчі 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА — 81:72. Перша гра завершилася нічиєю 70:70.
Українець вийшов у стартовій п’ятірці та зіграв 15:31. Зробив 3 підбирання, 1 перехоплення.
У чвертьфіналі команда Фесенка зіграє проти литовського “Ювентуса” за який виступає інший гравець збірної України форвард Максим Корнієнко.
Зазначимо, що матчі відбудуться 21 та 28 березня.
Крім того додамо, що латвійський “Вентспілс” нашого Дениса Яковлєва та румунський “Клуж” Андрія Кальніченка закінчили виступи на стадії 1/8 фіналу.