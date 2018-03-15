Клуб баскетболиста Фесенко пробился в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Итальянское “Авелино” центрового сборной Украины Кирилла Фесенко получило путевку в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Итальянцы победили на выезде белорусский “Цмоки-Минск” во втором матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА — 81:72. Первая игра завершилась ничьей 70:70.
Украинец вышел в стартовой пятерке и сыграл 15:31. Сделал 3 подбора, 1 перехват.
В четвертьфинале команда Фесенко сыграет против литовского “Ювентуса” за который выступает другой игрок сборной Украины форвард Максим Корниенко.
Отметим, что матчи состоятся 21 и 28 марта.
Кроме того добавим, что латвийский “Вентспилс” нашего Дениса Яковлева и румынский “Клуж” Андрея Кальниченко закончили выступления на стадии 1/8 финала.