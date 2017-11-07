Клопотання про обрання запобіжного заходу Г.Дронову не надійшло до суду

"За сьогоднішній день ситуація не змінилася. Клопотання про обрання запобіжного заходу Генадію Дронову так і не надійшло до суду", - повідомила прес-секретар суду Н.Бардіна.

Варто зазначити, що канцелярія суду працює до 18 години вечора, а за законодавством України судове засідання для обрання запобіжного заходу можливо призначати не раніше ніж через три години після надходження клопотання до суду, аби у всіх учасників процесу був час для ознайомлення з матеріалами справи.

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Як раніше повідомляв УНН, вчора, 6 листопада, була оголошена підозра другому учаснику ДТП в Харкові, під час якого загинули шість чоловік Генадію Дронову, який наразі перебуває в лікарні.