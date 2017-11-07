Ходатайство об избрании меры пресечения Г.Дронову не последовало в суд

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45469 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112161 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101890 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104733 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103976 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89690 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103582 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101971 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141713 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116306 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Ходатайство об избрании меры пресечения Г.Дронову не последовало в суд

Ходатайство об избрании меры пресечения Г.Дронову не последовало в суд

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на 18 часов вечера ходатайство об избрании меры пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову в Киевский суд так и не поступило. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Киевского суда в Харькове Наталья Бардина.

"За сегодняшний день ситуация не изменилась. Ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Дронову так и не поступило в суд", - сообщила пресс-секретарь суда Н.Бардина.

Стоит отметить, что канцелярия суда работает до 18 часов вечера, а по законодательству Украины судебное заседание для избрания меры пресечения можно назначать не ранее чем через 3 часа после поступления ходатайства в суд, чтобы у всех участников процесса было время для ознакомления с материалами дела.

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Как ранее сообщал УНН, вчера, 6 ноября, была объявлена подозрение второму участнику ДТП в Харькове, во время которого погибли шесть человек Геннадию Дронову, который сейчас находится в больнице.

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