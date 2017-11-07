Ходатайство об избрании меры пресечения Г.Дронову не последовало в суд

"За сегодняшний день ситуация не изменилась. Ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Дронову так и не поступило в суд", - сообщила пресс-секретарь суда Н.Бардина.

Стоит отметить, что канцелярия суда работает до 18 часов вечера, а по законодательству Украины судебное заседание для избрания меры пресечения можно назначать не ранее чем через 3 часа после поступления ходатайства в суд, чтобы у всех участников процесса было время для ознакомления с материалами дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователи просят для второго участника ДТП в Харькове арест без возможности залога

Как ранее сообщал УНН, вчера, 6 ноября, была объявлена подозрение второму участнику ДТП в Харькове, во время которого погибли шесть человек Геннадию Дронову, который сейчас находится в больнице.