Ходатайство об избрании меры пресечения Г.Дронову не последовало в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на 18 часов вечера ходатайство об избрании меры пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову в Киевский суд так и не поступило. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Киевского суда в Харькове Наталья Бардина.
"За сегодняшний день ситуация не изменилась. Ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Дронову так и не поступило в суд", - сообщила пресс-секретарь суда Н.Бардина.
Стоит отметить, что канцелярия суда работает до 18 часов вечера, а по законодательству Украины судебное заседание для избрания меры пресечения можно назначать не ранее чем через 3 часа после поступления ходатайства в суд, чтобы у всех участников процесса было время для ознакомления с материалами дела.
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Как ранее сообщал УНН, вчера, 6 ноября, была объявлена подозрение второму участнику ДТП в Харькове, во время которого погибли шесть человек Геннадию Дронову, который сейчас находится в больнице.