Клофелінщика, який пограбував трьох людей, засудили до 13 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Київська прокуратура засудила до 13 років позбавлення волі чоловіка, що вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївським районним судом столиці до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 36-річний обвинувачений знайомився з потерпілими на вулиці у пізній час доби та запрошував до спільного розпивання алкогольних напоїв.
"Надалі зловмисник підсипав у напої потерпілих психотропну речовину (клозапін), після чого, користуючись їх безпорадним станом, відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі. Награбоване майно зловмисник у подальшому здавав у місцеві ломбарди. Слідством встановлено, що упродовж 2017 року жертвами "клофелінщика" стали троє киян", - зазначили у пресслужбі.
Зазначається, що обвинувачений свою вину не визнав та всілякими способами намагався уникнути відповідальності. Суд визнав вину чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч. 4 ст.187, ч. 1 ст. 119 КК України та призначив йому остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві затримали серійного клофелінщика.