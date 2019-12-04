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Клофелінщика, який пограбував трьох людей, засудили до 13 років позбавлення волі

Клофелінщика, який пограбував трьох людей, засудили до 13 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Київська прокуратура засудила до 13 років позбавлення волі чоловіка, що вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївським районним судом столиці до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 36-річний обвинувачений знайомився з потерпілими на вулиці у пізній час доби та запрошував до спільного розпивання алкогольних напоїв.

"Надалі зловмисник підсипав у напої потерпілих психотропну речовину (клозапін), після чого, користуючись їх безпорадним станом, відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі. Награбоване майно зловмисник у подальшому здавав у місцеві ломбарди. Слідством встановлено, що упродовж 2017 року жертвами "клофелінщика" стали троє киян", - зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що обвинувачений свою вину не визнав та всілякими способами намагався уникнути відповідальності. Суд визнав вину чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч. 4 ст.187, ч. 1 ст. 119 КК України та призначив йому остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали серійного клофелінщика.

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