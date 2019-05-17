Климпуш-Цинцадзе розповіла, якою буде політика щодо України після виборів в ЄС

“Я думаю, що вибори в Європейський парламент трохи змінять склад з точки зору політичного представництва і так, там буде більше представників дещо популістичних сил та сил, які зацікавлені в беззастережному та безумовному діалозі з Російською Федерацією. Разом з тим, я переконана, що збережеться ця проєвроцентрична більшість, яка одночасно є й більшістю, яка підтримує Україну. Розумієте? Тобто, ті, хто поділяє цінності Європейського Союзу — це якраз ті самі люди, які й розуміють необхідність стояти на захисті міжнародного права, відповідно й інтересів України та протистоянні з Росією. Тому, я думаю, що ця більшість збережеться”, — вважає Климпуш-Цинцадзе.

Урядовець припускає, що кількість тих, хто за діалог з Росією та не є друзями України може зрости.

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“Можливо, вона (проукраїнська група європарламентарів — ред.) не буде такою, що переважає, але я думаю, що ми можемо розраховувати на те, що загальна політика Європейського парламенту до України збережеться”, — вважає віце-прем’єр.

Нагадаємо, 23-26 травня у 28 країнах Євросоюзу відбудеться голосування за своїх представників у Європарламенті 9-го скликання. За прогнозами експертів, більшість у парламенті, який налічує 751 депутата, візьме Європейська народна партія, а за ними Прогресивний альянс соціалістів і демократів та Альянс лібералів і демократів за Європу.

Ці сили вже представлені у Європарламенті та належать здебільшого до ліберального політичного напрямку. Водночас на цих виборах посилились націоналістичні та популістські настрої, що може означати потрапляння до парламенту доволі великої кількості, наприклад, представників політсили "Європа націй і свобод", яку створила лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен, якій закидають проросійську налаштованість.