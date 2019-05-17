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Клымпуш-Цинцадзе рассказала, какой будет политика в отношении Украины после выборов в ЕС

Киев  •  УНН

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СИБИУ-КИЕВ. 17 мая. УНН. В Европейском парламенте после выборов, которые состоятся уже скоро, будет несколько больше популистов, выступающих за диалог с Россией. О том, могут ли изменить выборы в ЕС отношение к Украине эксклюзивно для УНН рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю, что выборы в Европейский парламент немного изменят состав с точки зрения политического представительства и да, там будет больше представителей несколько популистских сил и сил, которые заинтересованы в безоговорочном и безусловном диалоге с Российской Федерацией. Вместе с тем, я убеждена, что сохранится это проевроцентричное большинство, которое одновременно является и большинством, которое поддерживает Украину. Понимаете? То есть, те, кто разделяет ценности Европейского Союза - это как раз те самые люди, которые и понимают необходимость стоять на защите международного права, соответственно и интересов Украины и противостоянию с Россией. Поэтому, я думаю, что это большинство сохранится", - считает Климпуш-Цинцадзе.

Чиновник предполагает, что количество тех, кто за диалог с Россией и не является друзьями Украины может возрасти.

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"Возможно, она (проукраинская группа европарламентариев - ред.) не будет такой, что преобладает, но я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что общая политика Европейского парламента относительно Украине сохранится", - считает вице-премьер.

Напомним, 23-26 мая в 28 странах Евросоюза состоится голосование за своих представителей в Европарламенте 9-го созыва. По прогнозам экспертов, большинство в парламенте, который насчитывает 751 депутата, возьмет Европейская народная партия, а за ними Прогрессивный альянс социалистов и демократов и Альянс либералов и демократов за Европу.

Эти силы уже представлены в Европарламенте и принадлежат в основном к либеральному политическому направлению. В то же время на этих выборах усилились националистические и популистские настроения, что может означать попадание в парламент достаточно большого количества, например, представителей политсилы "Европа наций и свобод", которую создала лидер французских националистов Марин Ле Пен, которой вменяют пророссийскую настроенность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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