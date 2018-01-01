Климпуш-Цинцадзе розповіла, що вимагає Польща у історичному контексті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Польща вимагає від України забути частину історії, але ніхто не буде забувати людей, які боролися за нашу державу. Про це розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“Від нас вимагають забуття частини історії, але так не буває. Ніхто не буде забувати людей, які боролися за Україну. Так само треба розуміти, що ми маємо тверезо оцінювати їхню роль: хтось помилявся, хтось робив якісь неправильні речі і ми це також маємо визнати для себе, але це наша робота, нашої внутрішньої політичної душі, якщо хочете, і ми маємо на це право”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона також вважає, що Україна з повагою ставиться до спільної українсько-польської історії і може вимагати такої ж поваги від своїх польських партнерів.
“В якихось випадках ми маємо принести вибачення. Ми це робимо. І одночасно у відповідь маємо так само отримати ті ж вибачення за ті моменти, які були з боку Польщі”, — зазначила віце-прем’єр.
Як повідомляв УНН, в України і у Польщі є абсолютно чітке розуміння, що від історичних конфліктів двох держав виграє лише третя сторона – Російська Федерація.